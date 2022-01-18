"Пара должна быть одного масштаба": Арман Юсупов об отношениях с Кариной Оксукпаевой

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Вайнер Арман Юсупов рассказал, из каких важных моментов состоит его брак с Кариной Оксукпаевой. По словам отца двоих сыновей, у их семьи есть миссия, которая объясняет, почему они с женой вместе, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Арман поднял тему семейных отношений.

"Почему с Кариной вместе? Сегодня хочу поднять тему отношений. Хочу расписать, на чем стоят наши отношения. Первое - общая миссия и цели. Не путать миссию и целью. Миссия - то, что мы отдаем. Цели - то, что мы получаем. У нашей семьи есть миссия, которая отвечает на вопрос "зачем мы вместе?". Это основа всего.

Второе - супружество от слова "упряжь". Пара должна быть одного масштаба. Нужно подтягивать друг друга на один уровень", - уверен блогер.

Третьей важной опорой отношений Арман назвал общение.

"Вроде бы банально, но у многих пар проблемы именно в этом. Они просто мало общаются, отсюда мало понимают друг друга, из-за этого происходят постоянные конфликты и по итогу дело доходит до развода.

Четвертое - делать постоянный вклад. Отдавая, получаешь. Хочешь хороших отношений - делай вклад (внимание, общение, подарки)", - посоветовал Юсупов.

Напомним, ранее Карина Оксукпаева рассказала о кризисе в отношениях с мужем. Блогерша призналась, что они с мужем дошли до развода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951739-para-dolzhna-byt-odnogo-masshtaba-arman-yusupov-ob-otnosheniyah-s-karinoy-oksukpaevoy/