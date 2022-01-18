"Рожаем для себя": Асель Аскар о выборе имени для ребенка и романах с мужчинами помладше

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар пообщалась с подписчицами на разные темы, касающиеся брака. Так, она обсудила романы, в которых мужчина младше женщины. Кроме того, знаменитость заявила, что сама выбрала имя для своего будущего ребенка, учитывая временное расставание с отцом ребенка в начале беременности, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Асель часто открыто обсуждает с поклонницами различные актуальные темы. На этот раз предметом обсуждения стал выбор имени для будущего ребенка, а также романы с мужчинами помладше.

Беременная актриса отметила, что выбрала имя для малыша сама.

"Фамилию и имя выбрали. Точнее, я взяла на себя это. Не знаю, правда, как на это будут реагировать, но я уверена, что это одно из самых верных решений в моей жизни. Потому что посчитала, что имею на это право. Учитывая произошедшее в начале моей беременности.

Я не феминистка. Но считаю, что каждая женщина, носящая под сердцем ребенка, имеет полное право называть ребенка так, как считает нужным. Потому как никто другой она закладывает ему программу бытия в его жизни. И само его появление на свет, решение о вынашивании тоже неоспоримо принадлежит только ей. Потому как рожаем мы не ради кого-то, а ради себя в первую очередь", - заявила звезда.

Асель также подчеркнула: она не считает, что самостоятельный выбор матерью имени для ребенка как-то показывает ее неуважение к избраннику.

"Любовь и уважение к мужчине проявляется не в уступках в таких сакральных вопросах. Если, конечно, оба мнения сходятся при выборе, то это джек-пот. А так ничего предосудительного не вижу", - добавила актриса.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Еще одной темой беседы с подписчицами стали романы с мужчинами младше себя. Одна из фанаток Асель спросила у нее, как оставаться всегда желанной для такого возлюбленного.

"Если он на вас изначально запал, то однозначно не на вашу наивность или девственность. Он запал на вашу харизму, которая присуща только женщинам, не девушкам или девочкам. Харизмы у молоденьких нет. Она приобретается с возрастом, с опытом. Он запал на вашу опытность и уверенность, которой вы владели в самом начале", - убеждена знаменитость.

По словам Аскар, "жизнь - интересная штука, и мужчин в ней больше, чем проблем". И мол, если один молодой мужчина влюбился в женщину, то влюбится еще пара десятков.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951645-rozhaem-dlya-sebya-asel-askar-o-vybore-imeni-dlya-rebenka-i-romanah-s-muzhchinami-pomladshe/