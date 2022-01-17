"Папа, не бей маму!": Супермамасита рассказала о драках своих родителей в ее детстве

Алия Байтугаева с детьми. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала о том, какие проблемы были в семье ее родителей во времена ее детства. При этом Супермамасита подчеркнула, что, несмотря ни на что, она благодарна отцу и матери за все, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия погрузилась в воспоминания о собственных детских днях. Ее родители работали врачами и часто пропадали на дежурствах.

"Меня позже всех забирали из садика, всегда оставалась последней в дежурной группе, и это было ужасное чувство: ты единственная, за кем не пришли, будто меченая, и, прилипнув к окну, я ждала, когда же мама или папа меня заберут.

В основном меня забирали в 8 вечера, когда другие дети уже давно были дома и готовились ко сну. Я ненавидела свой сад. Наверное, потому что знала, что останусь последней и буду в одиночестве играть в куклы", - призналась блогерша.

Момент, когда родитель приходил за маленькой Алией, был особенно радостным.

"Папа обнимает меня, целуя в щечку, и я чувствую этот знакомый запах спирта. Он был навеселе, и это означало, что операции прошли успешно", - продолжает мать троих детей.

Супермамасита также вспомнила один из вечеров, который был наполнен грустными для ребенка событиями.

"Мы долго шли, и папа рассказывал смешные истории, а я хохотала, одновременно думая о том, что сейчас нас ждет дома. Ведь папа пьян. Мысленно рисуя в голове шаблонный сценарий, предчувствуя драку между родителями, чувствовала, как настроение шло на спад.

Когда мы приходили домой, все сбывалось на 100%. Час назад отец счастливый забирал меня из сада, а сейчас будто другой человек. Мама кидалась колкими фразами, а папа ее бил. А что я? Маленькая 5-летняя девочка могла только встать между ними и говорить: "Папа, не бей маму!". По щекам катились слезы, и сценарий повторялся раз за разом. 10 лет подряд", - высказалась блогерша.

Она подчеркнула, что не осуждает своих родителей, несмотря на все.

"То ли времена были такие, то ли люди бывают не сходятся. Я благодарна своим родителям за все! За жизнь, за опыт, за хорошее и плохое. И для себя я твердо решила, еще будучи той пятилетней девочкой, что не хочу упустить своих детей! Что семья на первом! Так и случилось.

Сейчас перед вами та самая пятилетняя девочка, только уже со своими детьми, и в моменте понимает, что прямо сейчас она просто счастлива! В моем сердце какой-то огромный сгусток любви, который хочется передать своим детям. И пусть я что-то где-то упускаю, недодаю, но я стараюсь. Стараюсь быть для них героем", - резюмировала Алия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951413-papa-ne-bey-mamu-supermamasita-rasskazala-o-drakah-svoih-roditeley-v-ee-detstve/