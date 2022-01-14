Ксения Бородина об изменах: Сколько шансов ни давай, предатель он и есть предатель

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась об изменах и тех, кто их "практикует". Она заявила, что предатели остаются предателями вне зависимости от количества предоставленных им шансов, передает NUR.KZ.

В Instagram у Ксении одна из подписчиц попросила совета, как пережить измену.

"Это очень больно, я вас хорошо понимаю, и легче пока точно не станет. Но просто поверьте, что пройдет время и вам будет плевать на это все, если вы уйдете. А от изменщиков надо уходить и даже бежать, потому что сколько шансов ни давай, предатель он и есть предатель", - заявила в ответ телеведущая.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Она опровергла обвинения экс-супруга Курбана Омарова в том, что изменяла ему.

"Я не имею такой привычки, считаю, это грязь", - заявила знаменитость.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Бородина также прокомментировала тему своей ревности.

"У ревности есть две грани: одна приятная, когда вы ревнуете друг друга, но это своего рода игра. Такое я обожаю, когда вы подогреваете интерес, страсть, цепляете, но аккуратно, не переходя никакие границы. А есть вторая грань, она отвратительная, когда человек бесконечно дает повод для этой больной ревности, когда ты сжираешь себя изнутри, когда тебе плохо, страдаешь и не веришь ему от слова совсем", - написала Ксения.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951113-kseniya-borodina-ob-izmenah-skolko-shansov-ni-davay-predatel-on-i-est-predatel/