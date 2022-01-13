"Наконец-то все вместе": Юля Савичева встретилась с дочерью после долгой разлуки

Юля Савичева с дочерью. Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Российская певица Юлия Савичева после долгой разлуки смогла встретиться с четырехлетней дочерью, которая в настоящее время живет в Португалии. Артистка не видела ее больше года, передает NUR.KZ.

Счастливыми кадрами воссоединения с дочерью и мужем Юлия поделилась в Instagram.

"Боже мой, какое же счастье! Я в раю", - написала она на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики разделили радость с певицей.

"Ура!!! Как же я счастлива за тебя", "Произошло воссоединение!!! Рада очень за тебя, Юляш", "Наконец-то все вместе, такие милые", "Классное фото", "Прекрасная семья на прекрасных фотографиях", "Как сильно доча похожа на вас", "Наши славные и любимые", "Счастье есть! И пусть теперь весь мир подождет!", "Дай Бог, никогда вам больше не разлучаться с дочкой", - написали они.

Дочь Юлии живет в Португалии с бабушкой и дедушкой - родителями мужа певицы. Савичева больше года не виделась с дочерью, так как не могла получить необходимые документы на вылет. Еще в декабре Юлия писала о том, что ее мужу - Александру Аршинову - удалось попасть в Португалию.

"Две моих любви вместе в Португалии. Муж получил документы на вылет, а я пока нет. Хорошо, что хотя бы один смог вырваться к ребенку. Я упаковала огромный чемодан с подарками для Ани и для свекров. Все довольны. Надеюсь, в январе мы сможем решить вопрос по поводу моего вылета. Во всяком случае, будем делать все, что в наших силах", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950938-nakonets-to-vse-vmeste-yulya-savicheva-vstretilas-s-docheryu-posle-dolgoy-razluki/