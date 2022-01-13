"Таких закатов не бывает": Самойлова показала путешествия на Мальдивы и к пирамидам Майя (фото, видео)

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган, прихватив своих четверых детей, отправились любоваться закатами на Мальдивах, а перед этим насладились путешествием в культурный центр народа майя, расположенный в Мексике. Кадрами своих поездок они поспешили похвастаться перед подписчиками, передает NUR.KZ.

Публикуя видео и фото путешествия в Instagram, блогерша не смогла сдержать восторга.

"Я думала, таких закатов не бывает", - призналась она.

Поделилась Оксана и впечатлениями от своей поездки в Мексику.

"Я не знаю, как нам это удалось, но на этой фотке не зафотошоплено ни одного человека. Днем в разгар туристического сезона народу было много, но когда мы решили сфоткаться, они все исчезли. Пирамиды Майя, загадочные и величественные. Седьмой век нашей эры. Древнейшая цивилизация. В общем, вы уже знаете как я кайфую от всего древнего и от путешественнических путешествий. И самое главное, что я могу разделить эти эмоции со своей семьей и с вами, конечно же", - прокомментировала Самойлова.

А Джиган в своем аккаунте опубликовал снимок уже из другой точки путешествия - колумбийского портового города Картахена. На кадре он позирует вместе с Тимати, каждый из музыкантов держит на руках своего сына.

Перед Новым годом супруги устроили в Москве милые и забавные фотосессии, которые вызвали у поклонников приступ умиления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950931-takih-zakatov-ne-byvaet-samoylova-pokazala-puteshestviya-na-maldivy-i-k-piramidam-mayya-foto-video/