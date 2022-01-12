"Отписалась от новостей": Анна Седокова поделилась, как оградила себя от негатива

Анна Седокова. Фото : instagram.com/annasedokova

Экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова призналась, что отписалась от новостных каналов, чтобы не читать негативную информацию и слухи о себе. Она заявила, что хочет окружить себя только тем, что ее вдохновляет, передает NUR.KZ.

Анна Седокова рассказала, что у нее есть свой секрет долголетия.

"Удивительно, каким прекрасным может быть мир, когда в один момент отпишешься от всех новостных каналов. Мы как мазохисты, вечно копаемся в страницах бывших и скандальных телеграм-каналах, пытаясь найти то, чего давно нет", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Певица уверена, что плохие новости отражаются на здоровье и настроении человека. Вбирая в себя много ненужной информации, люди наполняются негативом, считает она.

"Зачем делать себе больно, если можно делать приятно? Я отписалась от всех новостей, новостей шоу-бизнеса, в которых каждый день читаю свое имя. Отписалась от людей, которые мне не интересны. Подписалась на тех, кто вдохновляет меня. Закачала несколько новых книг", - заявила артистка.

Подписчики согласились с артисткой. Они оставили свои комментарии и отметили, что Анна великолепно выглядит.

"Я полгода назад от всех отписалась, так жизнь обрела новые краски", "Тоже отписываюсь от ненужных аккаунтов, чтобы не читать лишнюю информацию. Очень верный совет", "Все верно. Мы сами ищем негатив и тащим его в свою жизнь, и смакуем с удовольствием", - поделились они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950781-otpisalas-ot-novostey-anna-sedokova-podelilas-kak-ogradila-sebya-ot-negativa/