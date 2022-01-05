"Обид к 2021 году у меня нет": актриса Айым Сейтметова похвасталась своими достижениями

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова похвасталась достижениями прошлого года. Она отметила, что у нее нет обид к 2021 году, так как за этот период в ее жизни произошли прекрасные перемены, передает NUR.KZ.

Списком перемен, произошедших в минувшем году, Айым поделилась в Instagram.

"Обид к 2021 году у меня нет. Произошли прекрасные перемены! Разумеется, главным событием является то чудо, которое я ношу под сердцем. Как только мы узнали, что я в положении, начали пахать как не в себя, чтобы поменять жилье. И у нас это получилось! Мы продали квартиру и купили таунхаус!

По окончании этого года я купила себе машину из автосалона! Ждем ее прибытия. Талга же, в свою очередь, обзавелся крутым спорткаром! Франшизы открылись в четырех городах, планируются еще четыре! Надеюсь, что 2022 будет не менее приятным и успешным! Ведь мы ждем появления на свет нашего ребеночка. Желаю, чтобы все загаданные вами желания сбылись в следующем году наилучшим образом!" - написала знаменитость.

Поклонники поздравили Айым с Новым годом и пожелали всего наилучшего.

"Как красиво, главное - уютно, как в детстве, будьте счастливы, любовь ведь спасет мир! Легких родов вам, Айым! Успехов и здоровья", "С новым годом! Пусть 2022 будет бомбическим", "Красивые. Люблю наблюдать за вашей парой", "Если любовь, то только такая", "Такие простые фотографии, но душевные и теплые", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949755-obid-k-2021-godu-u-menya-net-aktrisa-ayym-seytmetova-pohvastalas-svoimi-dostizheniyami/