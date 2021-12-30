"Я хотела бы, чтобы сын служил": Майя Бекбаева ответила на вопрос об армии для сына и своей работе

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева ответила на вопросы подписчиков, отправит ли она сына в армию и считает ли, что женщина должна работать. Она призналась, что не смогла бы быть безработной, так как для нее важно заниматься любимым делом и быть лучшей в этом, передает NUR.KZ

Бекбаева пообщалась со своими поклонниками в Instagram и честно ответила на их вопросы. Один из пользователей соцсети спросил Майю, пустит ли она сына в будущем служить в армии.

"Вообще я хотела бы, чтобы сыл служил. Это формирует характер, волю, стрессоустойчивость. Очень надеюсь, что, когда он вырастет, в армии будет наведен порядок. Дедовщина - позорное явление. Пережиток. От него надо избавляться. Тогда парни будут с удовольствием служить, а матери не будут за сыновей бояться", - прокомментировала телеведущая.

Сын Майи Бекбаевой. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Другой подписчик поинтересовался ее мнением о том, нужно ли женщине в семье работать.

"Мне не нравится слово "работать". Заниматься любимым делом, становиться лучшей в этом - да! Для меня это важно. Как-то я слышала разговор детей во дворе. "А моя мама врачом работает, она спасает людей". "А моя мама - самый лучший учитель. Ее все уважают". "А моя мама работает в бизнесе. Она бизнес-леди крутая". "А моя... никем". Я, вот знаете, не смогла бы быть никем", - высказалась Бекбаева.

Story Майи Бекбаевой. Скрин: instagram.com/mayabekbayeva

Напомним, ранее Майя Бекбаева высказалась о причинах разводов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949220-ya-hotela-by-chtoby-syn-sluzhil-mayya-bekbaeva-otvetila-na-vopros-ob-armii-dlya-syna-i-svoey-rabote/