"Быть моим тезкой ко многому обязывает": внука Крутого назвали Игорем

Игорь Крутой с внуком. Кадр из видео: instagram.com/igorkrutoy65

Известный композитор Игорь Крутой рассказал, что в их семье появился его полный тезка. Внука народного артиста России назвали Игорем. Сам маэстро признался, что отговаривал детей от этой затеи, но они все же дали мальчику имя знаменитого деда, передает NUR.KZ.

Фанаты предложили Крутому назвать внука Игорем, когда он рассказал, что дети долго не могут определиться с именем новорожденного сына. Их желание сбылось.

"Прошло несколько дней с того момента, как самый маленький Крутой в возрасте полутора месяцев получил данное ему родителями имя - Игорь…

Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора. Отговаривал по причине того, что быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь - становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет…

Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука. Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой своего деда, была несколько неожиданной: он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму", - написал Крутой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Композитор признался, что мечтает лишь об одном - чтобы его внук стал хорошим человеком.

"Больше всего мне хотелось бы, чтобы мой младший внучок стал, прежде всего, хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде, прекрасным профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение.

Я многое еще пожелал бы Игорьку, но это уже при личном общении с ним… А пока очень хочется дарить внуку новогодние подарки и чувствовать себя счастливым дедом! С наступающим Новым годом, Игорь Яковлевич Крутой!" - отметил маэстро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948889-byt-moim-tezkoy-ko-mnogomu-obyazyvaet-vnuka-krutogo-nazvali-igorem/