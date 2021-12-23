"Я живу в кайф": Семенович призналась, как научилась относиться ко всему с юмором

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская актриса Анна Семенович рассказала, как научилась быть счастливой. Она перестала прислушиваться к мнению общества и решила относиться ко всему с юмором, передает NUR.KZ.

Анна Семенович поразмышляла о том, как жить счастливо.

"Мы всегда боимся жить, как мы хотим! Мы боимся ,что нас осудит общество и начинаем жить как все, ну чтоб не выделяться. Всю жизнь думаем и стесняемся, что скажут соседи или родственники. Мы так легко за этим страхом теряем свои желания, себя и свое предназначение!

Мы буквально стираем свою индивидуальность и уходим в стереотипы Только смелые люди могут быть счастливы и истинно проживать свою жизнь, не из состояния страха, а из состояния хочу", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Артистка старается жить с юмором и легко относится к критике.

"Я часто сталкиваюсь с недопониманием общества, но зато я четко знаю, чего я хочу! Может, я недопонята, но зато я живу в кайф. Сначала мне было сложно, а сейчас я научилась получать удовольствие даже от сплетен про себя! Теперь они меня веселят. Я поняла, если ко всему относиться с юмором, то жизнь становится удивительно приятной и веселой", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948198-ya-zhivu-v-kayf-semenovich-priznalas-kak-nauchilas-otnositsya-ko-vsemu-s-yumorom/