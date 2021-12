"Возможно, его назвали просто Дисней": фанаты пошутили над именем новорожденного сына Нюши (фото)

Нюша с семьей. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша опубликовала первые кадры со своим сыном, которого родила на днях в Дубае. Пользователи соцсети принялись шутить на тему имени новорожденного. По их мнению, если старшую дочь артистка назвала Серафимой-Симбой, то и для второго ребенка придумает не менее интересный вариант, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нюша поделилась теплыми кадрами семьи в новом составе. На фото певица, ее муж Игорь Сивов и их дочь Серафима-Симба выглядят очень счастливыми. На кровати также лежит роскошный букет цветов для новоиспеченной мамы двоих детей.

"All I want for Christmas is… Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю", - прокомментировала она.

"One of the greatest, magical women experiences (один из величайших, волшебных женских опытов - прим. ред.). Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю, насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное - двигаться в направлении счастья", - написала также Нюша.

А пользователи соцсети тут же принялись гадать, как певица назвала сына.

"В прошлый раз была Симба, сейчас ждем Пумбу или Тимона", "Назовут Нала. Ведь Симба - это же мальчик", "Как назвали? Лев?", "Как же интересно его имя", "Нам оставляют подсказки. Судя по носочкам, Лион (Лев)", "Возможно, его назвали просто Дисней!", "Поздравляю, назови малыша нормальным именем, а то снова заклюют люди", - прокомментировали подписчики.

А часть из них отметила, что лицо Нюши выглядит очень отекшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947570-vozmozhno-ego-nazvali-prosto-disney-fanaty-poshutili-nad-imenem-novorozhdennogo-syna-nyushi-foto/