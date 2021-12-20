Актриса Алия Телебарисова оказалась правнучкой известного батыра и хана

Алия Телебарисова. Кадр видео: instagram.com/aliya_anuarbek

Казахстанская актриса Алия Телебарисова рассказала, что является потомком кыргызского батыра и хана. По словам звезды, ее прабабушка по маме была внучкой Байтик батыра, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алия Телебарисова затронула тему своей родословной.

"Мне повезло, что я знала свою прабабушку. Она умерла в возрасте 103 лет. К слову, она была внучкой Байтик баатыра. В 1860 году он становится ханом. Каркыра - его дочь. Зуура - моя прабабушка. Сакыпжамал - моя бабушка. Анара - мама. Алия - прапраправнучка хана, между прочим", - рассказала актриса.

Байтик батыр (баатыр у кыргызов) жил в 18-19 веках, был видным политическим деятелем и защитником интересов своего народа, выступал за его вхождение в состав Российской империи.

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Несмотря на то, что отец Алии - казах, а мама - кыргызска, сама актриса считает себя дочерью одного народа.

"Я себя не считаю метиской. Понимаю, если бы там бразильская, американская кровь еще была. А так это для меня один народ", - пояснила подписчикам Телебарисова.

Алия Телебарисова. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Напомним, ранее мы писали, что актриса Алия Телебарисова сняла фильм в честь своего покойного мужа. Знаменитость призналась, что хочет, чтобы как можно больше людей вдохновились его жизнью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947518-aktrisa-aliya-telebarisova-okazalas-pravnuchkoy-izvestnogo-batyra-i-hana/