"Пишу и слезы на глазах": Айым Сейтметова рассказала о своем детстве и отце

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова в день рождения своего отца решила рассказать о нем и о том, как проходило ее детство. Эти воспоминания вызвали на глазах у знаменитости слезы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айым посвятила серию Stories фотографиям со своим родителем.

"Папа - тот самый случай, когда в детстве, глядя на него, я говорила: "Хочу мужа в будущем, как папа". Потому что мы никогда не слышали от него слова "нет", - призналась актриса.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

"Плюс ко всему папа еще и краш", - пошутила Айым.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

По словам Сейтметовой, отец баловал их с сестрой все детство, но они все равно его всегда очень уважали.

"Я говорю спасибо Всевышнего за такого папу, что именно его я доча, что я родилась в этой семье", - добавила знаменитость.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

"Папа никогда на нас не кричал, не обижал. У меня поистине было счастливое детство. Бывали дни, когда финансы не позволяли, а очень хотелось сладостей. Папа, несмотря на то, что мама говорила: "Нельзя", втихаря шел и покупал нам с Айшой то, что мы хотели", - похвасталась звезда.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

По признанию Айым, ее родитель никогда не возвращался домой без шоколада, сладостей или подарка для нее с сестрой.

"По дороге домой он обязательно звонил и спрашивал, что мы хотим. Пишу и слезы на глазах, понимаю, как папа нас сильно любит", - призналась она.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

"А как он любит своих зятей! Папа очень комфортный! Талгата никогда не назовет просто Талгат. Либо "балам", либо "Талгатжан", либо "жаным айналайын", - рассказала Айым.

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

"Мне очень повезло родиться в этой семье, что Бог меня послал к этим прекрасным людям", - написала актриса.

Айым Сейтметова. Фото: Айым Сейтметова

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947018-pishu-i-slezy-na-glazah-ayym-seytmetova-rasskazala-o-svoem-detstve-i-ottse/