"Я была горяченькой девчонкой": Супермамасита рассказала о первой встрече с мужем

Алия Байтугаева с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Популярный блогер Алия Байтугаева, более известная как Супермамасита, трогательно поздравила супруга с годовщиной первой встречи. Она отметила, что их притянуло друг к другу, словно магнитом, передает NUR.KZ.

Супермамасита отметила, что уже 12 лет счастливо живет в браке.

"13 декабря мы впервые встретились глазами! Мы впервые друг другу широко улыбнулись, и в эту же секунду все стало понятно - это ты! Тебе было 25, мне 21. Молодые, горячие (насчет тебя не знаю, ты ж у нас по жизни "дед", но я точно была горяченькой девчонкой!)

Помню, сколько мы с тобой ругались по мелочам и уже с третьей встречи было понятно, что надо валить! Причем срочно! Но нас так сильно примагнитило, что сейчас спустя 12 лет я до сих пор не могу отмагнититься!

Хочу поздравить своего шала с нашей очередной годовщиной! Ты мой тыл, моя защита! Тьфу-тьфу, пусть все так и будет между нами: дети, родные, я и ты. Это и есть счастье!" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики, а их у Супермамаситы 6,6 миллионов, поздравили пару с важной датой.

"Поздравляю! Живите долго-долго", "Круто, поздравляю", "Счастья молодым", "Чудесная, светлая пара", "Очень-очень милые", "Вы очень гармоничная пара, друг друга дополняете, что немаловажно для крепких отношений", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946700-ya-byla-goryachenkoy-devchonkoy-supermamasita-rasskazala-o-pervoy-vstreche-s-muzhem/