"Безопасности и комфорта": Лидо призналась, чего из Америки ей не хватает в Казахстане

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Казахстанская певица Лидо, вернувшаяся на родину после нескольких лет жизни в США, рассказала, чего ей не хватает в Казахстане из Америки, передает NUR.KZ.

На странице в Instagram Лидия Досалина честно ответила на вопросы подписчиков, интересующихся всеми сферами ее жизни. Один из пользователей соцсети поинтересовался, чего артистке не хватает для жизни в Казахстане из того, что у нее было в Америке.

"Безопасности и комфорта для людей", - ответила мать четырех детей.

Story Лидо. Скрин: instagram.com/lido_kz

Кроме того, Лидо показала свой необычный образ. Фанаты привыкли видеть певицу с короткой стрижкой, которой та не изменяет уже много лет. Однако, как оказалось, и более "женские" прически к лицу Досалиной. Артистка опубликовала фото, на котором выглядит очень женственно и сексуально.

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Лидо также дала совет тем, кто пережил измену партнера и пытается справиться с произошедшим. По ее мнению, в некоторых случаях такой поступок можно простить, но при определенных условиях.

"Я не знаю, к сожалению, наверняка. Но есть такие мысли: если любите, если человек искренне раскаялся, то, наверное, можно простить. А если это не единичный случай, то не нужно прощать, нужно сделать выводы и уйти", - считает представительница шоу-бизнеса.

Story Лидо. Скрин: instagram.com/lido_kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946403-bezopasnosti-i-komforta-lido-priznalas-chego-iz-ameriki-ey-ne-hvataet-v-kazahstane/