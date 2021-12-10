Джуринская высказалась по поводу национальности мужа и рассказала историю о его маме

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанскую актрису Жанию Джуринскую спросили, каково это - быть женой уйгура. Знаменитость не стала игнорировать вопрос и рассказала историю, произошедшую после ее замужества, передает NUR.KZ.

Как поделилась артистка в Instagram, она не сразу узнала, что они с Данияром разных национальностей.

"Самое, наверное, интересное, в этой истории то, что я только на третьем месяце узнала, что Данияр наполовину уйгур, наполовину дунганин. Я была уверена, что он казах. Но это никакой роли не играет.

Когда я вышла замуж, мы такие что-то ходим дома у Данияра родителей. Я в джинсах, в майке, у меня хвостик. И меня вдруг осенило, что я же как бы невестка и на мне же должен быть халат, платок, тапочки. Я прибежала к маме извиняться, говорю: "Мам, я что-то совсем не подумала, что мне делать, может, мне платок надо надеть на голову, халат, как мне поступить?". Она говорит: "Доча, ничего делать не нужно, у нас в семье этого делать не надо", - рассказала Жания.

Кроме того, много вопросов от подписчиков было связано с беременностью, о которой Джуринская объявила накануне.

Жания показала свою реакцию на положительный тест. По ее словам, она каждый месяц проверяла, не беременна ли уже. Узнав о будущем ребенке, актриса очень обрадовалась.

При этом знаменитость подчеркнула, что задавать вопросы о планировании детей семейным парам нельзя.

"Зарубите себе на носу: никто не имеет права вообще лезть с этим вопросом ни в одну семью - это то же самое, что лезть в постель! Не имеете вы права спрашивать, когда родится ребенок! Все я сказала", - высказалась Джуринская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946269-nikakoy-roli-ne-igraet-zhaniya-dzhurinskaya-otvetila-na-vopros-kakovo-byt-zhenoy-uygura/