"На рояле еще не играет?": фанаты предложили Крутому назвать внука Игорем

Игорь Крутой с внуком. Кадр из видео: instagram.com/igorkrutoy65

Композитор Игорь Крутой поделился трогательными семейными кадрами. Недавно ставший дедушкой в четвертый раз маэстро испытывает к новорожденному внуку трепетные чувства. Внука Крутому подарил его внебрачный сын Яков, передает NUR.KZ.

Игорь Крутой умилил подписчиков теплыми видеокадрами. Четырежды дедушка с нежностью носит младшего внука на руках. Композитор отметил, что у малыша еще нет имени.

"Пошла четвертая неделя жизни моего внука, все отлично, хотя музыкальные способности пока не проявились (вообще-то, пора бы уже).

Лера и Яша (родители малыша) очень серьезно подходят к выбору имени: его еще не придумали, поэтому мой внучок пока просто Крутой.

Состоялась историческая встреча и знакомство с тетей Сашей, обе стороны, насколько я понимаю, остались довольны друг другом.

Живем в ожидании имени, дело важное, потому что "как корабль назовешь, так он и поплывет", - написал Игорь Крутой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ранее Крутой показывал выписку малыша и его мамы из роддома. Композитор не смог пропустить такое важное событие в его семье и отменил в тот день все свои дела.

Фанаты посоветовали назвать малыша Игорем в честь любящего дедушки.

"Счастье-счастье, Игорь Яковлевич!!! Как хорошо, если бы Игорем!!! Игорь Крутой-младший!", "Зайчик маленький, расти здоровеньким и будь счастлив!", "Как? Он на рояле еще не играет?", "Крутой дедуля", "Счастливого плавания вашему маленькому кораблику!", "Игорь! Внуку имя!", "Какие счастливые лица", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946057-muzykalnye-sposobnosti-poka-ne-proyavilis-igor-krutoy-rasskazal-o-novorozhdennom-vnuke/