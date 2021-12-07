Как царица Томирис: Супермамасита показала, как оседлала коня и промчалась по степи

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева осуществила свою мечту, научившись ездить на лошади. Она упорно тренировалась, чтобы стать похожей на царицу Томирис, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Супермамасита показывала свои тренировки, а теперь выложила видео, на котором мчится на скакуне по заснеженной степи.

"Когда меня одолевают плохие мысли или что-то не клеится, я сажусь на коня. Он будто тянет все плохое на себя, а с себя в землю. И такая свобода в душе", - написала блогерша.

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Алия отметила, что очень горда собой.

"Вы очень удивитесь, если я вам это покажу. Сегодня было нечто. Да! Я иду к цели и все получается! Ну что, никто не ожидал! Вот, я почувствовала лошадь. И в который раз убеждаюсь, что все зависит от нас самих. Я кайфую! Да я и представить не могла, что когда-то буду на коне. Это моя маленькая победа!" - восторженно призналась она.

Между тем, старшая дочь Алии, к ее разочарованию, не разделила большого восторга мамы, сказал, что это "прикольно".

"Ну, прикольно". Это то, что я заслужила. Для меня это чуть ли не подвиг", - возмутилась Супермамасита.

Зато супруг Байтугаевой поддержал и похвалил ее, заявив, что он знал, что у нее все получится, так как заметил ее рвение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945698-kak-tsaritsa-tomiris-supermamasita-pokazala-kak-osedlala-konya-i-promchalas-po-stepi/