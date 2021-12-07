"Не хочу терять надежду": разведенная Акбота Сейтмагамбет сделала признание

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса и экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет поразмышляла о нехватке времени. Артистка занята творчеством и воспитанием двоих детей, при этом она не теряет надежды обрести настоящее женское счастье, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет продолжает интриговать своих фанатов. Она поделилась новым постом-размышлением.

"Мне подумалось, что человек в детстве разумнее. В то время у нас и на игру, и на школу, и на домашние дела, и даже на мечты всегда было достаточно времени. А по мере взросления мы четко усвоили, как пользоваться отговоркой "нет времени". Не хочу терять надежду", - написала она в Instagram.

Подписчики согласились с певицей и дали свои советы. Они отметили, что не желают видеть грусть в глазах молодой мамы и красивой женщины.

"Не надо грустить, придумай формулу своей счастливой жизни и живи", "Не теряйте надежду, в этом мире у всех есть право быть счастливым", "Да, в детстве мы были умнее", "Ты права, время летит", "Пусть улыбка не сходит с ваших уст, моя любимая артистка", "Правильно говоришь, согласна с тобой", - написали они.

Напомним, разведенная Акбота Сейтмагамбет заверила фанатов, что по-настоящему счастлива. Артистка также поделилась ценным советом. Ранее Акбота призналась, что боится бессмысленных отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945636-ne-hochu-teryat-nadezhdu-razvedennaya-akbota-seytmagambet-sdelala-priznanie/