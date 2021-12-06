"Мальчики похожи на маму, а дочка на папу": фанаты умилились семейному снимку Беркута и Аиши

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, опубликовал в соцсети фото с семьей и умилил своих фанатов. Подписчики одарили артистов комплиментами, отметив, что их семья - пример для подражания, передает NUR.KZ.

Беркут и Аиша растят троих детей. Они считаются одной из самых примерных пар казахстанского шоу-бизнеса.

На фотографии, опубликованной Беркутом, глава семьи нежно обнимает супругу и детей. Подросший сын знаменитостей Зейн уже очень серьезен, второй сынок Омар позволяет себе пошалить, ну а малышка Сафия мило смущается на камеру. Аиша же, как всегда, обезоруживает своей очаровательной улыбкой.

Подписчики оставили свои отзывы. Они щедро одарили семью комплиментами.

"Будьте счастливы", "Все дети похожи на Айбека. Особенно Зейн. Здоровья вашим деткам! Вике очень к лицу ее красивая улыбка!", "Приятная семья, улыбки ваши такие искренние", "Благополучия вашей семье", "Идеальная семья, пусть Аллах оберегает вас от невзгод", "Красивая семья, мальчики похожи на маму, а дочка на папу", "Смотрю на вас и радуюсь, учимся у вас только хорошему", "Вы мои кумиры, счастья вам и вашей семье, я вас обожаю", - отметили они.

Напомним, Беркут показал свой коттедж и автопарк. А однажды певец высказался о многоженстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945480-malchiki-pohozhi-na-mamu-a-dochka-na-papu-fanaty-umililis-semeynomu-snimku-berkuta-i-aishi/