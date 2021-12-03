"Меня штормит, внутри все кипит": Асель Аскар высказалась о родившей ребенка золовке

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар, ожидающая ребенка, вновь поделилась подробностями своих отношений с родственниками мужа. Знаменитость рассказала, что ее золовка на днях родила ребенка, но из-за своей обиды Асель не чувствует желания поздравить ее от души, передает NUR.KZ.

В Instagram актриса рассказала подписчикам о своих душевных метаниях.

"На днях мы с Айбеком стали еще раз тетей и дядей. Моя золовка родила девочку. Я не знала, как реагировать. Он не знал, как проявить свои эмоции. Вроде новость радостная, а отношения испорчены. Хотелось взять и просто жить так, будто ничего не произошло. "Ну, родила и родила. И что теперь. Я тоже беременная", - твердил мне мой внутренний голос. Но какая-то часть меня, та самая женская, где-то сопереживала и радовалась появлению нового человека", - призналась Асель.

По словам знаменитости, эта ситуация показала, насколько важно беречь взаимоотношения и не переходить границы дозволенного.

"Мне хотелось, чтобы все жили своей жизнью. Работали, учились, развивались, размножались, общались, радовались, радовали, делились новостями. Но никак не вмешивались в чужую семью. То есть мою. Но к сожалению, не все разделяли мое мнение. Отчего и оказались в таком нелепом положении, когда у тебя радость, а тебе даже позвонить не хотят, не считают это благоразумным", - высказалась актриса.

Тем не менее, Асель отправилась в детский магазин и накупила красивых и дорогих подарков. Девушка еще не решила, поздравит ли роженицу лично или просто передаст подарки через супруга.

"Эти два дня я вся на нервах. Переживаю перед встречей. Срываюсь на мелочах. Прокручиваю недавние события с лета и меня штормит. Было сказано ею много лишних слов, было сделано много неприятного, она пыталась нас рассорить и развести. Лезла в наши отношения, оправдывая себя безмерной любовью к брату. И теперь надо ее поздравлять". Внутри все кипит. Во мне сейчас борются две Асели", - разоткровенничалась актриса.

По ее словам, заставить себя полюбить и общаться с золовкой как ни в чем не бывало не получится, а играть роль и делать вид, что все хорошо, будет лицемерием и притворством.

Асель также отметила, что испытывает сейчас к сестре мужа жалость.

"Два года назад, когда родилась первая племянница, мы с моей покойной свекровью вместе бегали по магазинам и брали все необходимое. Все равно мама есть мама. Когда она есть, есть какое-то тепло и нет страха. И чисто по-человечески я стараюсь это помнить и не забывать. И в то же время понимаю, что ее отсутствие - это не моя ответственность и не дает право на неуважение и эгоизм с ее стороны", - порассуждала Аскар.

Напомним, ранее Асель Аскар рассказала о поступках отца своего ребенка после расставания. Она призналась, что в какой-то момент ей "хотелось вырвать ему кадык". Однако затем знаменитость объявила о воссоединении с ним. Позже Асель объяснила, почему не показывает мужа после примирения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945135-menya-shtormit-vnutri-vse-kipit-asel-askar-vyskazalas-o-rodivshey-rebenka-zolovke/