"Были бы богачами, разве ходили бы на тои": Макпал Жунусова рассказала о жизни артистов

Макпал Жунусова. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова стала гостьей программы Таңғы STUDIO на телеканале "Алматы". Компанию ей составил певец Бауыржан Рахымбеков. Артисты ответили на вопросы о гендерном равенстве на работе.

На вопрос телеведущей о том, проявляется ли гендерное равенство в шоу-бизнесе, Макпал Жунусова ответила с юмором.

"Я и мужчина, и женщина в семье. Признаться, давно уже стала мужчиной. Ведь все под моим крылом - родственники, братья, друзья. Когда прихожу с тоя, все заработанное разбирают. Приходится снова идти на той", - ответила она.

Артисты рассказали и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться в момент работы. Порой для того, чтобы "сделать" красивую картинку и снять красочный клип, необходима выдержка. К примеру, Макпал Жунусова снималась в клипе с высокой температурой, но при этом улыбалась на камеру.

Вместе с Бауыржаном Рахымбековым артистка записала две песни, которые пришлись по вкусу меломанам. На песню "Кім білер" недавно был снят клип на Капшагае.

"Мы были в легкой одежде, а на улице холодно. Снимали на Капшагае, замерзли сильно. Зрители этого не знают. Три дня снимали, у Макпал поднялась температура до 40 градусов. Но она терпела", - рассказал Бауыржан.

Макпал Жунусова отметила, что артистам часто приходится изображать счастье.

"Мы же улыбаемся, даже когда плохо. Изображаем счастливых людей. Если бы были богачами, разве ходили бы на тои. Хочется плакать, когда меня спрашивают: "Сколько вы стоите?" - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945112-byli-by-bogachami-razve-hodili-by-na-toi-makpal-zhunusova-rasskazala-o-zhizni-artistov/