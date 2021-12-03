"Мне было страшно": экс-солистка Reflex объяснила, почему скрывала беременность

Женя Малахова. Фото: instagram.com/malahovajenya

Российская певица и актриса Женя Малахова рассказала, почему так долго не решалась рассекретить свое "интересное" положение. Исполнительница хитов "Мама" и "Клинит" боялась заявить о своем долгожданном счастье, передает NUR.KZ.

Накануне Женя Малахова сообщила о своей беременности.

"В мои 33 нас скоро будет три!" - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Будущую маму и ее супруга поздравили с важным событием. Артистка поблагодарила за внимание и поздравления.

"Я даже не ожидала, что вас будет столько много - друзей, подписчиков, СМИ. Телефон не умолкал целый день. Я до последнего хотела, и у меня получалось, скрывать это важное событие в нашей жизни. Мне было страшно открывать "нас" всему миру, но мы не пожалели, и благодарим всех и каждого за такое внимание.

Я приятно удивилась, что 33 - такая магическая цифра, у меня есть такие примеры моих любимых девочек - Юлианна Караулова, Юлиана Подольская, Наталья Подольская, Яна Дайнеко, Елена Кипер, которые стали мамами, как оказалось, именно в этом возрасте" - отметила Женя.

Бывшая солистка группы Reflex была замужем за продюсером и кинорежиссером Ренатом Давлетяровым. В 2020 году артистка вновь вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945071-mne-bylo-strashno-eks-solistka-reflex-obyasnila-pochemu-skryvala-beremennost/