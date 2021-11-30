"Самая стильная беременяшка": ожидающая малыша Айым Сейтметова примерила яркий образ

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Казахстанская актриса Айым Сейтметова, которая готовится впервые стать мамой, примерила необычный образ и рассказала, как протекает ее беременность. Айым отметила, что чувствует себя бодрой и активной, передает NUR.KZ.

Актриса призналась, что ждала свою беременность, о которой сообщила недавно.

"Мне всегда было интересно, как будет протекать моя беременность? И я соглашусь с выражением "беременность - это не болезнь". Это прекрасный период, несмотря на токсикоз, боль в пояснице, переменчивое настроение и отеки.

Я до последнего не понимала, что я в положении. До тех пор, пока не вылез мой живот. Затем сходив на скрининг, меня вообще передернуло от увиденного. "Это же чудо!" - подумала я", - написала Айым в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Будущая мама отметила, что не капризничает и не докучает мужу.

"Талге повезло. Пока чувствую себя бодро и активно! Надеюсь так и будет", - отметила она.

Подписчики пожелали Айым легких родов и предположили, что у нее будет сын.

"Я знаю, вы станете отличный мамой для своего ребенка", "Мальчик будет", "Очень рада за вашу семью", "Самая стильная беременяшка!", "Я на минуту подумала, что это Ариана Гранде", "Если беременяшка, то только такая", - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944655-samaya-stilnaya-beremenyashka-ozhidayuschaya-malysha-ayym-seytmetova-primerila-yarkiy-obraz/