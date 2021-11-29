"Не пытайтесь никого изменить": разведенная Акбота Сейтмагамбет поделилась мудрым советом

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская певица Акбота Сейтмагамбет в последнее время любит размышлять о жизни и писать философские посты в соцсети. Подписчики считают, что разведенная артистка часто говорит о себе, передает NUR.KZ.

Новый пост экс-солистки "КешYOU" заставил задуматься фанатов.

"Не пытайтесь никого изменить, а тем более подчинить. Жизнь сама столько раз изменит и вас, и его, и нас", - написала Акбота в Instagram.

Подписчики оставили свои отзывы. Многие согласились с певицей. Фолловеры пожелали счастья молодой маме с детьми.

"Правильно говорите", "Красотка", "Конечно, все так и есть", "Будьте счастливы, пусть улыбка не сходит с ваших уст", "Недавно смотрела "Мыстан", увидела вас, вы очень красивая, хоть я и девушка, но в какие-то черты я влюбилась", "Умная и красивая девушка", "Я согласна с вами", "Вы красавица", - написали они.

Напомним, летом прошлого года Акбота Сейтмагамбет и шоумен Даурен Айдаркулов официально развелись. У пары подрастает двое детей. Позже исполнительница объяснила причину их расставания.

После развода артистка неожиданно облачилась в хиджаб и очень удивила своих фанатов. Спустя время Акбота появилась без хиджаба и снова шокировала публику. А недавно разведенная певица намекнула на перемены в жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944418-ne-pytaytes-nikogo-izmenit-razvedennaya-akbota-seytmagambet-podelilas-mudrym-sovetom/