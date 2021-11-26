"Вовсе не принц": Алия Ануарбек порассуждала о девичьих страхах и замужней жизни

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Отечественная актриса Алия Ануарбек (Алия Телебарисова) дала советы молодым женщинам и девушкам. Она отметила, что после замужества нельзя останавливаться в развитии и образовании, передает NUR.KZ.

Алия Ануарбек задалась вопросом, почему девушки ошибаются в выборе спутника жизни.

"Одна из главных причин - это страх. Страх того, что останутся одни, что больше никто не встретится. А почему влюбляются в первого встречного? Может недополучили отцовской любви и теперь каждый, кто оказывает мало-мальски хоть какое-то внимание, уже принц.

А потом оказывается, что принц вовсе и не принц", - отметила актриса (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Актриса советует, выйдя замуж, не переставать работать над своим развитием и образованием.

"Как только вы остановитесь в своем развитии, будь то интеллектуальном, духовном или физическом, вы перестанете ощущать вкус жизни, перестанете быть интересной самой себе, следственно, вы перестанете быть интересной и вашему любимому", - считает она.

Алия призывает девушек не выбирать позицию жертвы только из-за страха перед будущим.

"А есть еще такой страх - девушки держатся за мужчин, которых и настоящими мужчинами назвать сложно, потому что боятся, что останутся без ничего.

У них нет образования, они не знают, как смогут заработать и прокормить себя и становятся в позицию: "Лучше я потерплю, зато меня худо-бедно, но обеспечивают. Не допускайте полной зависимости от мужчины!

Для меня образование дает внутреннюю опору. Вы знаете, что не пропадете. Вы квалифицированы в какой-то области, а может и нескольких. Вы сможете легко найти работу, сможете даже начать бизнес, если захотите. Вы супер-женщина", - отметила она.

Алия считает, что никогда не поздно начать с чистого листа - получить образование, освоить новую профессию и поверить в свои силы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1944150-vovse-ne-prints-aliya-anuarbek-porassuzhdala-o-devichih-strahah-i-zamuzhney-zhizni/