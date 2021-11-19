"Мы нормальная семья": Вера Брежнева высказалась о браке с Меладзе

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева раскрыла подробности семейной жизни с известным продюсером Константином Меладзе. Певица утверждает, что у них обычная семья, однако с мужем они стараются сохранить романтику в отношениях.

Певица вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Их тайная свадьба состоялась в Италии в кругу близких друзей. Все эти годы их семью не оставляют без внимания пресса и поклонники. Хотя сама артистка считает, что у них вполне обычная семья.

"Мы нормальные люди, нормальная семья: живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике", - отметила она в интервью YouTube-каналу "ЖВЛ".

Звездная пара предпочитает тихие уютные вечера у себя дома и хотя их имена часто связывают со скандалами, супруги не дают повода для сплетен.

"Честно удивляемся, почему так. Живем себе, работаем, творим, никого не трогаем, но тем не менее, если в любом комментарии, где-то появляются наши две фамилии, мы иногда себя чувствуем, как "два слона в посудной лавке".

Нам не всегда нравится, когда наши фамилии используют. Когда во благо и когда с позитивным настроем - это одно, а когда в каком-то другом ключе, конечно, это уже просто надоело", - призналась Вера.

Брежнева отмечает, что с Константином они стараются сохранить романтику в отношениях. Пара устраивает себе каникулы, как минимум два раза в год, улетая в отпуск летом и зимой.

"Задача двоих - сохранить вот этот флер конфетно-букетного-цветочного периода на всю длительность отношений. Тогда эти отношения с ветром, с привкусом сладости", - отметила певица.

Вера рассказала, что в период пандемии отточила свои кулинарные способности, радуя домочадцев вкусностями. Такое заземление необходимо, считает она.

Отметим, что Брежнева ранее уже была в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, от которого родила дочь Сару. Отец ее старшей дочери Сони - Виталий Войченко. С ним звезда прожила несколько лет в гражданском браке. У продюсера Константина Меладзе трое детей от первого брака - две дочери и сын.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1942996-my-normalnaya-semya-vera-brezhneva-vyskazalas-o-brake-s-meladze/