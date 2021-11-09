Наследница одного из первых долларовых миллиардеров вышла замуж в платье из разбитых зеркал

Айви Гетти. Фото: Instagram/ivygetty

Правнучка нефтяного магната Дж. Пола Гетти вышла замуж в платье, украшенном кусочками зеркал, передает Page Six.

Дизайнером свадебного наряда Айви Гетти стал Джон Гальяно. Подружкой невесты была восходящая звезда Голливуда Аня-Тейлор Джой, вела роскошную церемонию спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Избранник 26-летней Айви - фотограф Тобиас Энгел.

Невеста объяснила, что ее выбор пал на скандального Джона Гальяно, потому что ее бабушка Анна часто надевала наряды его авторства.

"Моя бабушка всегда носила одежду Джона Гальяно. Моя бабушка всегда восхищалась им, поэтому мне казалось, что она была со мной все это время. После смерти моей бабушки - она ​​была для меня больше похожа на мать - я почувствовал эту связь с Джоном. Я знала, что хочу, чтобы он создал платье для моей свадьбы", - сказала девушка.

В числе гостей были губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, принцесса Греции Олимпия, дизайнер Уэс Гордон, режиссер Кристиан Коппола и другие.

Напомним, не так давно прошла свадьбы дочери Билла Гейтса, на которую пропускали только вакцинированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941249-naslednitsa-odnogo-iz-pervyh-dollarovyh-milliarderov-vyshla-zamuzh-v-plate-iz-razbityh-zerkal/