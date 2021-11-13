10 фото известной британской актрисы после пластики и 30 лет борьбы с наркозависимостью

Данниэлла Уэстбрук. Фото: instagram.com/danniellawestbrook_73

48-летняя актриса Данниэлла Уэстбрук в свое время была одной из самых известных и любимых актрис в Великобритании. Однако десятки лет борьбы с наркозависимостью, реабилитация и пластические операции изменили ее до неузнаваемости.

Как пишет издание The Sun, в молодости Уэстбрук была секс-символом Британии. Известность ей принесла роль в культовом сериале "Жители Ист-Энда".

Однако вместе с восхождением по карьерной лестнице Данниэлла приобрела зависимость, из-за которой впоследствии все потеряет - уже с 14 лет девушка начала употреблять кокаин.

Из "Жителей Ист-Энда" Уэстбрук в итоге выгоняли дважды, актриса еще с конца 90-х - начала 00-х годов начала терять роли.

Со временем зависимость стала проявляться не только в карьере, но и на внешности: ее нос начал разрушаться и впадать внутрь.

Тогда актриса впервые отказалась от наркотиков. Следом она пережила реабилитацию и несколько пластических операций, родила двоих детей. Жизнь, казалось, приходит в норму, однако спустя несколько лет она сорвалась.

Нос Данниэллы снова начал менять форму и в 2016 году актриса призналась, что снова употребляет наркотики. На этот раз все оказалось сложнее: кости ее лица начали разрушаться из-за зависимости, остеопороза и прошлых неудачных пластических операций.

Уже в начале 2021 года страдающая от наркотической и алкогольной зависимости Данниэлла пообещала фанатам полностью изменить свою жизнь.

Всего пару недель назад Уэстбрук начала выставлять в Instagram публикации со своей обновленной внешностью. На свежих фото актриса выглядит сильно помолодевшей благодаря результатам операций на лице.

Отметим, что на страницу актрисы подписаны почти 75 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941092-10-foto-izvestnoy-britanskoy-aktrisy-posle-plastiki-i-30-let-borby-s-narkozavisimostyu/