"Два огромных силикона": девушку Тимати засняли абсолютно голой на Мальдивах (фото)

Тимати и Саша Дони. Фото: instagram.com/spletnik_ru

Украинская модель Александра Дони продолжает наслаждаться ноябрьскими днями в окружении Тимати. Молодые люди отдыхают на Мальдивах. В Сети часто всплывают их совместные кадры. Однако последний снимок возмутил общественность. На них Дони абсолютно обнажена.

19-летнюю украинскую модель часто видят в обществе известного рэпера, и молва все чаще связывает их романтическими узами.

Хотя оба хранят на этот счет полное молчание, но и сейчас Саша Дони и Тимур Юнусов вместе проводят время на Мальдивах.

Отметим, что вместе с молодыми людьми на вилле находятся также дочь музыканта и мама. Однако этот факт, кажется, вовсе не смущает молодую модель.

На этот раз девушка шокировала публику полностью обнаженной фотографией. Поклонники отметили, что Дони превзошла саму себя.

Модель сняли абсолютной голой на вилле Тимати. Фотография уже разлетелась по Сети.

Саша Дони. Фото: instagram.com/sashadony

К слову, каждый снимок Саши вызывает бурный резонанс общественности. Все дело в "чрезмерном и неумелом", по мнению подписчиков, использовании фотошопа.

А также в обильном количестве откровенных снимков в бикини и шпагатов. Многие уже окрестили Сашу "второй Волочковой".

"Итак все поняли, что вы бывшая гимнастка и шпагаты это обычное дело для вас. Уже Волочкову напоминаете", "Я все жду фото твоей ноги на плече у Тимати", "Когда удивить больше нечем", "Кукла на шарнирах", "Жили-были у Тимона два огромных силикона",

"Слишком много шпагатов для одного контента", "В 19 лет быть такой не натуральной стремно", "Тимати, найми девушке человека со знанием фотошопа",

У девушки дисморфофобия. Как и у всех сделанных блогерш, помешанных на внешности. Жалко их. И одновременно злит, что они не работают со своей головой и только поддерживают этот идеализированный абсолютно нереальный образ женщины, разрушающий психику молодым девочкам", - гласят комментарии пользователей (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1941021-udivit-bolshe-nechem-devushku-timati-snyali-absolyutno-goloy-na-maldivah/