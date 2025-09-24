Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

Во Франции в возрасте 87 лет скончалась итальянская актриса Клаудия Кардинале, которая проставилась в 1960-х годах и снялась в более чем 150 фильмах.

По информации The New York Times, о смерти актрисы сообщил ее агент Лоран Самри во вторник, 23 сентября. Причины кончины не уточняются. Известно, что в последние годы Кардинале проживала во Франции.

DW пишет, что знаменитость скончалась в окружении детей в городе Немур близ Парижа.

По данным издания, Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулете близ Туниса. В 17 лет она, победив на конкурсе красоты, была признана "самой красивой итальянкой Туниса" и выиграла поездку на Венецианский кинофестиваль. Там она привлекла внимание сразу нескольких режиссеров.

В начале 1960-х годов режиссер Висконти снял с Кардинале фильмы "Рокко и его братья" и "Леопард". Актриса также вошла в историю кино благодаря роли в классическом вестерне Серджо Леоне "Однажды на диком Западе" 1969 года. Американская публика знала ее в первую очередь по фильму "Розовая пантера".

Напомним, недавно умер актер и режиссер Роберт Редфорд. Ему было 89 лет. Он скончался во сне у себя дома в штате Юта. А в июне на 91-м году жизни умерла народная артистка России, актриса советского кино Валентина Талызина.

