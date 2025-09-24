Жители Павлодара пострадали в давке на концерте Алексея Чумакова

В Павлодаре зрители пострадали на концерте с участием казахстанских и российских звезд, который собрал рекордное количество людей, сообщает 31 канал. Подробности рассказали медики.

По данным телеканала, концерт с участием казахстанских и российских звезд собрал рекордное количество людей в Павлодаре. В концерте участвовали исполнители Elman, Mona, российский певец Алексей Чумаков, а хедлайнером стал популярный рэпер PRiNCE.

В сюжете сообщается, что на набережной собралось порядка 200 тыс. человек, хотя площадка у сцены была рассчитана всего на 150 тыс. В итоге в тесноте пятерым стало плохо, четверо из них попали в больницу. А некоторые посетители рассказали, что потеряли личные вещи - обувь и сумки.

Сообщается, что произошла давка, нескольким зрителям понадобилась помощь врачей, а на протяжении концерта на месте дежурили медики. В основном, к ним обращались молодые люди от 14 до 21 года.

"В основном обращения были связаны с различными ушибами конечностей и вегето-сосудистой дистонией. Трое несовершеннолетних были доставлены в детскую областную больницу. Еще одна обратившаяся за помощью была доставлена в городскую больницу №1. В остальных случаях были отказы от госпитализации или помощь была просто оказана на месте", - сообщил пресс-секретарь Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи Аскар Газизов.

В июле этого года выступление американской поп-дивы Дженнифер Лопес спровоцировало ажиотаж в египетском Шарм-эш-Шейхе. На концерте артистки случилась давка, а зрителям пришлось ждать несколько часов, чтобы зайти внутрь.

