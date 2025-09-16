Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

Умер актер и режиссер Роберт Редфорд. Ему было 89 лет.

Редфорд скончался во сне у себя дома в штате Юта утром во вторник.

Он начал свою актерскую карьеру в 1960-е годы.

Известность Редфорду принес вестерн «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» 1969-го года, где сыграл одну из заглавных ролей. Другую заглавную роль сыграл Пол Ньюман.

В 1973 году актеры вновь работали вместе — на этот раз в фильме «Афера», который стал классикой своего жанра. После этого Редфорд и Ньюман продолжали дружить вплоть до смерти последнего в 2008 году, но больше вместе не снимались.

Среди других значительных ролей Редфорда — журналист Боб Вудворд в картине «Вся президентская рать» о Уотергейтском скандале (1976), охотник Деннис в «Из Африки» (1985) и военный Хаббелл в «Встрече двух сердец» (1973).

В 1980 году Редфорд дебютировал как режиссер — и сразу же получил две премии «Оскар» за психологическую драму «Обыкновенные люди» в категории «лучший фильм» и «лучшая режиссера».

В 2002 году он удостоился «Оскара» за пожизненные достижения.

Помимо актерской и режиссерской работы, Редфорд занимался и общественной деятельностью.

В 1981 году он основал Институт Сандэнс — некоммерческую организацию, которая поддерживает независимых кинематографистов и других работников творческих профессий.

В 1985 году Редфорд стал проводить одноименный кинофестиваль в Юте. До сих пор Sundance Film Festival — один из главных фестивалей независимого кино в США. Именно этот фестиваль помог развить карьеру таким легендарным режиссерам, как Квентин Тарантино, Дарен Аронофски и Хлои Жао.

Редфорд с 1958 по 1985 год был женат на Лоле ван Вагенен; у пары было четверо детей, один из которых умер в младенчестве. В 2009 году Редфорд женился на немецкой художнице Сибил Саггарс, с которой они жили вместе до этого на протяжении многих лет.

