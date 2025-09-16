Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Новости русской службы Би-би-си
      BBC News Русская служба
      BBC News Русская служба
      Автор

      Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

      Опубликовано:

      Роберт Редфорд
      Роберт Редфорд. Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

      Умер актер и режиссер Роберт Редфорд. Ему было 89 лет.

      Редфорд скончался во сне у себя дома в штате Юта утром во вторник.

      Он начал свою актерскую карьеру в 1960-е годы.

      Известность Редфорду принес вестерн «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» 1969-го года, где сыграл одну из заглавных ролей. Другую заглавную роль сыграл Пол Ньюман.

      В 1973 году актеры вновь работали вместе — на этот раз в фильме «Афера», который стал классикой своего жанра. После этого Редфорд и Ньюман продолжали дружить вплоть до смерти последнего в 2008 году, но больше вместе не снимались.

      Среди других значительных ролей Редфорда — журналист Боб Вудворд в картине «Вся президентская рать» о Уотергейтском скандале (1976), охотник Деннис в «Из Африки» (1985) и военный Хаббелл в «Встрече двух сердец» (1973).

      В 1980 году Редфорд дебютировал как режиссер — и сразу же получил две премии «Оскар» за психологическую драму «Обыкновенные люди» в категории «лучший фильм» и «лучшая режиссера».

      В 2002 году он удостоился «Оскара» за пожизненные достижения.

      Помимо актерской и режиссерской работы, Редфорд занимался и общественной деятельностью.

      В 1981 году он основал Институт Сандэнс — некоммерческую организацию, которая поддерживает независимых кинематографистов и других работников творческих профессий.

      В 1985 году Редфорд стал проводить одноименный кинофестиваль в Юте. До сих пор Sundance Film Festival — один из главных фестивалей независимого кино в США. Именно этот фестиваль помог развить карьеру таким легендарным режиссерам, как Квентин Тарантино, Дарен Аронофски и Хлои Жао.

      Редфорд с 1958 по 1985 год был женат на Лоле ван Вагенен; у пары было четверо детей, один из которых умер в младенчестве. В 2009 году Редфорд женился на немецкой художнице Сибил Саггарс, с которой они жили вместе до этого на протяжении многих лет.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Новости русской службы Би-би-сиВ центре Лондона появились два новых произведения Бэнкси. Они совершенно одинаковыеЦены на золото и серебро взлетели на рекордную высоту: инвесторы ищут спасения от нестабильности в мировой экономикеУмер британский певец Крис Ри, автор хита The Road to Hell

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.