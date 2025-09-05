СМИ: Звезда "Интернов" задержана с наркотиками в Москве
Опубликовано:
В Сети появилась информация о задержании российской актрисы Аглаи Тарасовой, у которой якобы нашли масло гашиша в вейпе - по данным источников, заведено уголовное дело.
В Сети появилась информация о задержании актрисы Аглаи Тарасовой - якобы у нее нашли масло гашиша в вейпе, пишут Mash и SHOT.
Издания, ссылаясь на свои источники, сообщают о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наркотиков". Утверждается, что актрисе грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом 1 млн рублей.
Добавим, по данным 24SMI, Дарья-Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье российской актрисы Ксении Раппопорт и бизнесмена Виктора Тарасова. Вскоре родители расстались.
После окончания школы Аглая поступила в Санкт-Петербургский университет на политолога, но через месяц занятий студентку пригласили в Москву на первые съемки, а через неделю после них - на вторые.
На первых порах Тарасова пыталась совмещать работу в кино и учебу, но вскоре это стало сложно, ведь на съемки приходилось каждый раз ездить в Таллин, и она бросила институт.
На следующий год Аглая поступила в Российский педагогический университет имени А. И. Герцена на факультет иностранных языков, но история с приглашениями на съемки повторилась. Тогда она сделала для себя окончательный выбор в пользу актерской профессии.
