"Я воин": супруга Александра Цекало из Казахстана рассказала о проблемах со здоровьем

Супруга российского шоумена, режиссера и сценариста Александра Цекало Дарина Эрвин рассказала о состоянии здоровья. Она перенесла несколько операций за год, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал Marie Claire.

В интервью журналу художница из Казахстана призналась, что ее худоба - это результат перенесенной болезни. Девушка перенесла несколько операций за последний год.

"У меня начались серьезные проблемы с шейными позвонками и рукой из-за перегрузки, рука буквально отнималась, пока я писала картины", - отметила она.

Сейчас она проходит реабилитацию, для восстановления потребуется порядка полугода и писать картины ей пока нельзя.

"Я буду работать с тем, что имею. Жаловаться — не по мне. Да, я могла бы сделать из этого драму с лайками. Но я – воин по природе. Предпочитаю молчать и действовать", - заявила Дарина.

Она также призналась, что ее невозможно обидеть и все негативные комментарии по поводу ее худобы она воспринимает с юмором.

"Я просто живу в своем мире и верю, что я красивая, умная, счастливая, и у меня все есть. Именно поэтому меня сложно задеть. Забавляюсь, наблюдая за попытками меня уязвить", - рассказала она.

Художница добавила, что тоже иногда плачет и испытывает боль, но "по собственному расписанию, а не тогда, когда надо быть ближе к подписчикам".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.