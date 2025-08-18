Умер звезда "Супермена" Теренс Стэмп

Скончался британский актер Теренс Стэмп, известный по ролям в фильмах "Звездные войны", "Супермен" и "Супермен II". Ему было 87 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

О смерти актера сообщили его родные в воскресенье, 17 августа.

"Он оставил после себя выдающееся наследие, как актер и писатель, которое будет трогать и вдохновлять людей долгие годы. Мы просим не беспокоить нас в это печальное время", - говорится в заявлении семьи Стэмпа.

Как отмечает издание, Стэмп стал одной из самых гламурных фигур британского кино в самое модное десятилетие, сыграв в фильмах "Билли Бадд" и "Коллекционер" режиссеров Питера Устинова и Уильяма Уайлера соответственно.

Как пишет РБК, Стэмп родился в 1938 году в лондонском Ист-Энде, он пережил бомбардировки во Второй мировой.

Актер был известен своим стилем и романами с актрисами Джули Кристи и Джин Шримптон, сотрудничал с фотографом Дэвидом Бейли.

После неудачной попытки стать новым Джеймсом Бондом он снимался в итальянских фильмах и работал с Федерико Феллини. Позднее вернулся в Голливуд, где получил культовую роль генерала Зода в "Супермене" и "Супермене II".

Стэмп сыграл также в таких фильмах, как "Валькирии", "Бюро корректировки", "Всегда говори "да" и "Звездных войнах. Эпизод 1: Скрытая угроза".

