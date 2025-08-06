Причину смерти Оззи Осборна узнали СМИ

Британская газета The Sun получила доступ к свидетельству о смерти легенды рока Оззи Осборна и обнародовала причину смерти музыканта, передает NUR.KZ.

Как пишет издание, в последние годы Оззи Осборн боролся с многочисленными заболеваниями, включая болезнь Паркинсона.

В официальном свидетельстве о смерти в графе "причина смерти" указаны "острый инфаркт миокарда" и "внебольничная остановка сердца". Помимо этого, совокупными причинами смерти в документе также указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

Напомним, британская звезда хэви-метала умер 22 июля на 77-м году жизни. За несколько недель до этого он воссоединился со своими коллегами по группе Black Sabbath и провел большой прощальный концерт для фанатов в родном Бирмингеме — на домашнем стадионе "Астон Виллы".

Церемония прощания с артистом состоялась 30 июля в его родном Бирмингеме, гроб с телом музыканта провезли по городу в сопровождении духового оркестра, исполнявшего песни Black Sabbath. Звезду хэви-метала проводили по-настоящему шумно — под крики фанатов, скандирующих: «Оззи! Оззи! Оззи!». Подробнее - здесь.

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