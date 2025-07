Фанаты устроили давку на концерте Дженнифер Лопес в Египте (видео)

Выступление американской поп-дивы Дженнифер Лопес спровоцировало ажиотаж в египетском Шарм-эш-Шейхе. На концерте артистки случилась давка, а зрителям пришлось ждать несколько часов, чтобы зайти внутрь.

Видеороликом с концерта поделился Telegram-канал ТАСС.

Корреспондент издания сообщил, что выступление Джей Ло в Египте спровоцировало большой ажиотаж, что привело к столпотворению у входа.

Как пишет МК, изначально дата концерта была назначена на 4 июля, однако, незадолго до его проведения, было объявлено о переносе на 30 июля. Причиной послужили корректировки в международном расписании гастролей исполнительницы.

Данное изменение крайне огорчило туристов, которые заранее спланировали свои поездки, ориентируясь на первоначальную дату выступления.

Direct and impactful:

Today (30) is Egypt's day to stop! Jennifer Lopez performs tonight with sold-out tickets and promises another unforgettable show on her tour #. EGYPT Tickets sold out Haters kept quiet Another successful chapter in Jennifer Lopez's world tour! pic.twitter.com/qLm8MEdSi2 — @PopArtR (@Atelevisao1) July 30, 2025

А "Вечерняя Москва", ссылаясь на египетские СМИ, пишет, что давка случилась на входе в концертный зал. Некоторым зрителям пришлось ждать несколько часов, чтобы попасть внутрь.

Чтобы обеспечить безопасность зрителей, организаторам концерта пришлось принять дополнительные меры.

Египетские СМИ отмечают, что несмотря на трудности, связанные с большим количеством зрителей, выступление прошло хорошо.

Напомним, уже завтра концерт Дженнифер Лопес пройдет и в Астане.

Из-за концерта 1 августа будет временно ограничено движение автотранспорта в районе стадиона "Астана Арена" - со стороны Ледового дворца "Алау" и велотрека "Сарыарка". В акимате поясняли, что это необходимо для обеспечения общественной безопасности, комфортного подъезда и передвижения гостей мероприятия.

А для удобства зрителей будут организованы специальные шаттл-басы, которые будут курсировать с пяти точек города до стадиона "Астана Арена" и обратно. Подробнее здесь.

В Алматы поп-дива выступит 10 августа.

Jennifer Lopez performing in Egypt tonight. pic.twitter.com/mZRgE81YzP — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 30, 2025

Jennifer Lopez once again proved that she's a great artist, by respecting the country and the culture of Egypt. Here are her outfits tonight pic.twitter.com/vAkXgSfVGI — Thisisjlopeznow (@thisisjlopeznow) July 30, 2025

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.