Ушел из жизни первый вокалист легендарной группы Iron Maiden

В возрасте 69 лет ушел из жизни Пол Марио Дэй, который любителям музыки известен как первый вокалист культовой группы Iron Maiden, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

По информации издания, британский рокер Пол Марио Дэй, наиболее известный как первый вокалист Iron Maiden, скончался в возрасте 69 лет. Музыкант, исполняющий хэви-метал, мирно скончался во вторник у себя дома в Австралии, сообщила его семья.

По имеющимся данным, официальная причина смерти пока неизвестна, но последние годы рокер боролся с раком.

Дэй полюбился фанатам, после того как пришел в Iron Maiden в качестве первого вокалиста в декабре 1975 года, когда ему было всего 19 лет. Его пригласил басист Стив Харрис.

"Когда я пел в Iron Maiden, это была новая группа, и никто не хотел их видеть и слышать. Мы все были никем, каждый старался играть как можно лучше и боролся за публику", - вспоминал позже Дэй.

Вскоре музыкант покинул группу, его заменил Деннис Уилкок, а еще позже Пол Ди’Анно. После их окончательно заменит наиболее известный вокалист группы - Брюс Дикинсон окончательно занял его место.

Напомним, на прошлой неделе звезда хэви-металла Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после прощального шоу с Black Sabbath.

А футбольный клуб "Астон Вилла", за который болел легендарный рокер Оззи Осборн, сделал заявление после его смерти.

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