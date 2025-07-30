Известную певицу убили в Узбекистане: задержан ее муж
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В Самаркандской области Узбекистана найдена убитой певица Зебинисо Носирова, выступавшая под псевдонимом Zeboyi Jahon. В преступлении подозревают ее мужа.
О смерти артистки сообщила программа Millar телеканала Milliy TV. По ее данным убийство произошло 26 июля.
Издание Gazeta.uz уточняет, что главный подозреваемый в деле - муж убитой артистки.
По версии следствия, он пришел к Зебинисо, чтобы навестить детей. Между супругами вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина задушил свою жену руками. Она умерла на месте.
"Моя сестра не заслуживала такой смерти. В тот день я был на работе, работаю в службе скорой помощи. Примерно в 4 часа позвонила жена и сказала, что с сестрой что-то случилось. Позвонил маме — она сказала: "Срочно приезжай, ее убили". Как можно так поступить со своей супругой, матерью троих сыновей?" — сказал брат погибшей.
Он просит назначить убийце своей сестры максимально строгое наказание.
В Генпрокуратуре журналистам сообщили, что задержан мужчина 1992 года Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное убийство).
Погибшей певице было 33 года. У нее остались трое детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2270253-izvestnuyu-pevicu-ubili-v-uzbekistane-zaderzhan-ee-muzh/
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