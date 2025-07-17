Ушел из жизни актер из цикла фильмов "Казахское ханство" Кайрат Кемалов
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Ушел из жизни актер Кайрат Кемалов, который многим известен по роли хана Керея в цикле фильмов "Казахское ханство", передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение акима Карагандинской области.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщение о смерти актера разместил на своей странице в Instagram.
"На 69-м году жизни не стало заслуженного деятеля Казахстана, выдающегося актера Кайрата Кемалова. Он всю свою жизнь посвятил сцене и казахстанскому искусству.
Карьера Кайрата Кемалова начиналась в Караганде, но достижения и признание вышли далеко за пределы области. Он создавал сильные образы, за которые получал высокие награды и международную известность", - написал аким.
По данным сайта Life09.kz, Кайрат Кемалов родился 8 января 1957 года в селе Атасу Жанааркинского района Жезказганской области. Награжден почетными грамотами Министерства культуры и информации РК, имел ряд других регалий.
Зрителем был известен по роли Керей хана в цикле фильмов "Казахское ханство".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2265975-ushel-iz-zhizni-kazahstanskiy-akter-kayrat-kemalov/
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