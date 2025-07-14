Умер легендарный кинорежиссер Александр Митта
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Умер народный артист России Александр Митта - кинорежиссер скончался на 93-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссера Геннадия Иванова.
Он подтвердил информацию о смерти Митты.
"Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера - прим. ред.). Такая печальная информация", - заявил Иванов.
По информации РБК, сын кинорежиссера Евгений в соцсетях также сообщил о смерти отца.
"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", - сообщил сын Митты.
Как пишет Mash, 30 июня Александра Наумовича госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей были неутешительными.
Режиссер боролся с онкологией - недавно ему присвоили паллиативный статус (состояние пациента с неизлечимым прогрессирующим заболеванием, при котором исчерпаны возможности радикального лечения - прим. ред).
По данным РИА Новости, Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.
В историю советского и российского кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров советского проката.
Известные работы режиссера:
- "Гори, гори, моя звезда";
- "Сказ про то, как царь Петр арапа женил";
- "Сказка странствий";
- "Граница: Таежный роман".
В 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степеней. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".
Митта проявил себя и на литературном поприще, став автором книги "Кино между адом и раем". Он выпустил также детские книги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2264895-umer-legendarnyy-kinorezhisser-aleksandr-mitta/
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