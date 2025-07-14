Умер легендарный кинорежиссер Александр Митта

Умер народный артист России Александр Митта - кинорежиссер скончался на 93-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссера Геннадия Иванова.

Он подтвердил информацию о смерти Митты.

"Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера - прим. ред.). Такая печальная информация", - заявил Иванов.

По информации РБК, сын кинорежиссера Евгений в соцсетях также сообщил о смерти отца.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", - сообщил сын Митты.

Как пишет Mash, 30 июня Александра Наумовича госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей были неутешительными.

Режиссер боролся с онкологией - недавно ему присвоили паллиативный статус (состояние пациента с неизлечимым прогрессирующим заболеванием, при котором исчерпаны возможности радикального лечения - прим. ред).

По данным РИА Новости, Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В историю советского и российского кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров советского проката.

Известные работы режиссера:

"Гори, гори, моя звезда";

"Сказ про то, как царь Петр арапа женил";

"Сказка странствий";

"Граница: Таежный роман".

В 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степеней. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

Митта проявил себя и на литературном поприще, став автором книги "Кино между адом и раем". Он выпустил также детские книги.

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