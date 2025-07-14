Умер легендарный кинорежиссер Александр Митта

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз

      Умер легендарный кинорежиссер Александр Митта

      Опубликовано:

      Александр Митта
      Александр Митта. Фото: facebook.com/Александр Митта

      Умер народный артист России Александр Митта - кинорежиссер скончался на 93-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссера Геннадия Иванова.

      Он подтвердил информацию о смерти Митты.

      "Да, скончался. Сегодня ночью написал Женя (сын режиссера - прим. ред.). Такая печальная информация", - заявил Иванов.

      По информации РБК, сын кинорежиссера Евгений в соцсетях также сообщил о смерти отца.

      "Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", - сообщил сын Митты.

      Как пишет Mash, 30 июня Александра Наумовича госпитализировали в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей были неутешительными.

      Режиссер боролся с онкологией - недавно ему присвоили паллиативный статус (состояние пациента с неизлечимым прогрессирующим заболеванием, при котором исчерпаны возможности радикального лечения - прим. ред).

      По данным РИА Новости, Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. В 1960-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.

      В историю советского и российского кино Митта вошел как создатель первой ленты в жанре фильма-катастрофы ''Экипаж''. Картина стала одним из лидеров советского проката.

      Известные работы режиссера:

      • "Гори, гори, моя звезда";
      • "Сказ про то, как царь Петр арапа женил";
      • "Сказка странствий";
      • "Граница: Таежный роман".

      В 1974 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 2004-м — стал народным артистом России. Награжден орденами ''За заслуги перед Отечеством'' IV и III степеней. Отмечен наградами кинофестиваля "Кинотавр", премией "ТЭФИ", кинопремией "Ника".

      Митта проявил себя и на литературном поприще, став автором книги "Кино между адом и раем". Он выпустил также детские книги.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.