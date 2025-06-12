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Новости русской службы Би-би-си

Умер Брайан Уилсон, один из основателей Beach Boys

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Брайан Уилсон
Брайан Уилсон. Фото: Kevin Winter/Getty Images

В возрасте 82 лет умер музыкант, сонграйтер и один из основателей группы Beach Boys Брайан Уилсон, сообщила его семья. Творчество Beach Boys, по мнению многих критиков, стало переломным для развития рок-музыки в 1960-е годы.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался, — говорится в заявлении семьи. — Сейчас мы не находим слов».

«Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время, когда наша семья скорбит. Мы понимаем, что делимся своим горем со всем миром», — сказано в нем.

В заявлении не указывается причина смерти. Уилсон страдал от деменции и не мог самостоятельно заботиться о себе после смерти своей жены Мелинды Уилсон в начале 2024 года, из-за чего родные взяли музыканта под свою опеку, отмечает Reuters.

Уилсон родился 20 июня 1942 года в городе Инглвуд в Калифорнии.

В 1961 году вместе со своими родными братьями Деннисом и Карлом Уилсонами, двоюродным братом Майком Лавом и школьным другом Элом Джардином он создал группу Beach Boys.

В 1966 году они выпустили альбом «Pet Sounds», который, по мнению многих критиков, стал переломным для развития рок-музыки 1960-х годов.

В 2000 году Уилсон был включен в Зал славы сонграйтеров.

Пол Маккартни, вручавший ему диплом, тогда заявил: «Брайан в 60-е годы создавал музыку, которая до сих пор заставляет меня плакать. Мало что способно производить на меня такой эффект. Это знак настоящего гения».

В 2014 году о жизни Уилсона и его борьбе с психическими заболеваниями и зависимостями в 1960-х и 1980-х годах был снят фильм «Любовь и милосердие».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2254563-umer-brayan-uilson-odin-iz-osnovateley-beach-boys/

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