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Убийство Игоря Талькова: суд вынес приговор обвиняемому в России

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Игорь Тальков
Игорь Тальков. Кадр из видео: YouTube/Игорь Тальков

Концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман был заочно приговорен к 13 годам по делу об убийстве артиста в 1991 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В России завершился судебный процесс по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, суд признал Шляфмана виновным в убийстве певца в 1991 году, его заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.

Ранее мы писали, что гособвинение попросило суд заочно приговорить Шляфмана, который сейчас проживает в Израиле, к 14 годам колонии строгого режима. Отмечалось, что Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта во дворце спорта "Юбилейный".

По версии обвинения, конфликт возник между Тальковым и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. В ходе драки они начали стрелять друг в друга. Вмешавшийся Шляфман выстрелил в Малахова, но тот увернулся, и пуля попала в Талькова, задев сердце. После инцидента Шляфман уехал в Израиль и получил гражданство этой страны.

В июне 2024 года, спустя 33 года после смерти Талькова, дело о его гибели было завершено.

"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - заявляли тогда в Следкоме.

Как пишет РИА Новости, Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды".

Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2238534-ubiystvo-igorya-talkova-sud-vynes-prigovor-obvinyaemomu-v-rossii/