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"Приношу извинения пострадавшей": Буйнов прокомментировал ДТП с его участием

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Александр Буйнов
Александр Буйнов. Фото: instagram.com/buinovofficial

74-летний российский певец Александр Буйнов прокомментировал ДТП с его участием. Он написал в своем Instagram, что пострадавшей пенсионерке будет оказана помощь, передает NUR.KZ.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье накануне вечером. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По данным издания, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

По словам пострадавшей, артист ехал с невысокой скоростью - она его видела и была уверена, что внедорожник остановится. Женщина утверждает, что артист к ней не подошел и даже попытался скрыться с места происшествия, опасаясь, что его узнают.

Telegram-канал добавляет, что со слов Александра, он не заметил переходившую переход Аллу Николаевну и не успел затормозить. Буйнов написал пост в соцсети и прокомментировал произошедшее.

"Вчера вечером произошел дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей.

Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне.

Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию не соответствующую действительности. Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации", - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2224250-prinoshu-izvineniya-postradavshey-buynov-prokommentiroval-dtp-s-ego-uchastiem/