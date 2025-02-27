"Приношу извинения пострадавшей": Буйнов прокомментировал ДТП с его участием

74-летний российский певец Александр Буйнов прокомментировал ДТП с его участием. Он написал в своем Instagram, что пострадавшей пенсионерке будет оказана помощь, передает NUR.KZ.

Как сообщил Telegram-канал Mash, Буйнов сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье накануне вечером. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. По данным издания, за прошлый год Буйнов нарушил ПДД 32 раза.

По словам пострадавшей, артист ехал с невысокой скоростью - она его видела и была уверена, что внедорожник остановится. Женщина утверждает, что артист к ней не подошел и даже попытался скрыться с места происшествия, опасаясь, что его узнают.

Telegram-канал добавляет, что со слов Александра, он не заметил переходившую переход Аллу Николаевну и не успел затормозить. Буйнов написал пост в соцсети и прокомментировал произошедшее.

"Вчера вечером произошел дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей.

Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне.

Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию не соответствующую действительности. Будьте аккуратны и внимательны при выборе источника информации", - отметил он.