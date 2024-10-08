Стало известно о смерти старшего сына композитора Армана Дуйсенова
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Стало известно о смерти старшего сына известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова. Об этом в соцсети сообщила телеведущая Ляйля Султанкызы, передает NUR.KZ.
Ляйля Султанкызы выразила соболезнования семье композитора, его вдове в связи с невосполнимой потерей - смертью старшего сына Абылая. Напомним, сам Арман Дуйсенов скоропостижно скончался в конце января прошлого года на 49-м году жизни.
"Только что услышала печальную новость. Не могу прийти в себя. Сейчас вдове Армана Дуйсенова очень тяжело. Я услышала о смерти их старшего сына. Я разделяю ее горе, выражаю свои соболезнования. Крепитесь.
Пусть Аллах даст всем долгой жизни - детям, родителям. В суете будней мы не замечаем радостей жизни. Поэтому надо ценить каждый миг жизни, давайте жить, уважая друг друга, ведь наша жизнь так коротка", - сказала она.
Арман Дуйсенов - заслуженный деятель РК, кавалер ордена "Құрмет", талантливейший композитор современности, продюсер, телеведущий.
Он получил профессиональное музыкальное образование по таким направлениям, как мировая классическая музыка, эстрадная музыка, фольклорная этнография. Написал музыку к таким фильмам, как "Сүйінші", "Темиртауская весна", "Ақ сұңқар".
В 2014 году был удостоен звания лучший композитор года по версии ЕМА Muzzone, годом позже был назван лучшим композитором года по версии "Астана жұлдызы". Был награжден нагрудным знаком "Мәдениет қайраткері".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2171587-stalo-izvestno-o-smerti-starshego-syna-kompozitora-armana-duysenova/
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