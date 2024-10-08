Стало известно о смерти старшего сына композитора Армана Дуйсенова

Стало известно о смерти старшего сына известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова. Об этом в соцсети сообщила телеведущая Ляйля Султанкызы, передает NUR.KZ.

Ляйля Султанкызы выразила соболезнования семье композитора, его вдове в связи с невосполнимой потерей - смертью старшего сына Абылая. Напомним, сам Арман Дуйсенов скоропостижно скончался в конце января прошлого года на 49-м году жизни.

"Только что услышала печальную новость. Не могу прийти в себя. Сейчас вдове Армана Дуйсенова очень тяжело. Я услышала о смерти их старшего сына. Я разделяю ее горе, выражаю свои соболезнования. Крепитесь.

Пусть Аллах даст всем долгой жизни - детям, родителям. В суете будней мы не замечаем радостей жизни. Поэтому надо ценить каждый миг жизни, давайте жить, уважая друг друга, ведь наша жизнь так коротка", - сказала она.

Арман Дуйсенов - заслуженный деятель РК, кавалер ордена "Құрмет", талантливейший композитор современности, продюсер, телеведущий.

Он получил профессиональное музыкальное образование по таким направлениям, как мировая классическая музыка, эстрадная музыка, фольклорная этнография. Написал музыку к таким фильмам, как "Сүйінші", "Темиртауская весна", "Ақ сұңқар".

В 2014 году был удостоен звания лучший композитор года по версии ЕМА Muzzone, годом позже был назван лучшим композитором года по версии "Астана жұлдызы". Был награжден нагрудным знаком "Мәдениет қайраткері".