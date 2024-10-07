Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Она была очень скромной": Макпал Жунусова об ушедшей из жизни Гульнар Сикымбаевой

Опубликовано:

Гульнар Сикымбаева
Гульнар Сикымбаева. Фото: instagram.com/sihimbaevagulnara

Известная певица Макпал Жунусова посвятила большой пост в соцсети недавно ушедшей из жизни коллеге - заслуженной артистке Казахстана Гульнар Сикымбаевой, передает NUR.KZ.

В юности Гульнар Сикымбаева и Макпал Жунусова работали в одном музыкальном коллективе.

"Как только я услышала печальную новость о том, что ушла из жизни моя коллега Гульнар Сикымбаева, перед глазами тут же промелькнули воспоминания, как мы работали вместе в ансамбле "Гүлдер", как жили в общежитии.

Она была очень скромной, без какой-либо заносчивости, очень человечной. После того, как я ушла из "Гүлдер" в "Казахконцерт", мы стали видеться реже, но когда встречались, то всегда вспоминали былые годы и даже грустили немного, что прошлого не вернешь.

Гульнар было всего лишь 63 года, но нам пришлось проститься с ней. Пусть твоя душа пребывает в раю, моя сверстница. Пусть твои дети и внуки живут долго и счастливо. Выражаю соболезнования родным. Прощай, подруга", - написала Макпал Жунусова о Гульнар Сикымбаевой.

Пользователи соцсети также выразили слова соболезнования семье певицы.

Отметим, что заслуженная артистка Казахстана Гульнар Сикымбаева умерла 5 октября. Ей было 63 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2171082-ona-byla-ochen-skromnoy-makpal-zhunusova-ob-ushedshey-iz-zhizni-gulnar-sikymbaevoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie