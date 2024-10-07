"Она была очень скромной": Макпал Жунусова об ушедшей из жизни Гульнар Сикымбаевой
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Известная певица Макпал Жунусова посвятила большой пост в соцсети недавно ушедшей из жизни коллеге - заслуженной артистке Казахстана Гульнар Сикымбаевой, передает NUR.KZ.
В юности Гульнар Сикымбаева и Макпал Жунусова работали в одном музыкальном коллективе.
"Как только я услышала печальную новость о том, что ушла из жизни моя коллега Гульнар Сикымбаева, перед глазами тут же промелькнули воспоминания, как мы работали вместе в ансамбле "Гүлдер", как жили в общежитии.
Она была очень скромной, без какой-либо заносчивости, очень человечной. После того, как я ушла из "Гүлдер" в "Казахконцерт", мы стали видеться реже, но когда встречались, то всегда вспоминали былые годы и даже грустили немного, что прошлого не вернешь.
Гульнар было всего лишь 63 года, но нам пришлось проститься с ней. Пусть твоя душа пребывает в раю, моя сверстница. Пусть твои дети и внуки живут долго и счастливо. Выражаю соболезнования родным. Прощай, подруга", - написала Макпал Жунусова о Гульнар Сикымбаевой.
Пользователи соцсети также выразили слова соболезнования семье певицы.
Отметим, что заслуженная артистка Казахстана Гульнар Сикымбаева умерла 5 октября. Ей было 63 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2171082-ona-byla-ochen-skromnoy-makpal-zhunusova-ob-ushedshey-iz-zhizni-gulnar-sikymbaevoy/
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