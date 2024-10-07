"Она была очень скромной": Макпал Жунусова об ушедшей из жизни Гульнар Сикымбаевой

Известная певица Макпал Жунусова посвятила большой пост в соцсети недавно ушедшей из жизни коллеге - заслуженной артистке Казахстана Гульнар Сикымбаевой, передает NUR.KZ.

В юности Гульнар Сикымбаева и Макпал Жунусова работали в одном музыкальном коллективе.

"Как только я услышала печальную новость о том, что ушла из жизни моя коллега Гульнар Сикымбаева, перед глазами тут же промелькнули воспоминания, как мы работали вместе в ансамбле "Гүлдер", как жили в общежитии.

Она была очень скромной, без какой-либо заносчивости, очень человечной. После того, как я ушла из "Гүлдер" в "Казахконцерт", мы стали видеться реже, но когда встречались, то всегда вспоминали былые годы и даже грустили немного, что прошлого не вернешь.

Гульнар было всего лишь 63 года, но нам пришлось проститься с ней. Пусть твоя душа пребывает в раю, моя сверстница. Пусть твои дети и внуки живут долго и счастливо. Выражаю соболезнования родным. Прощай, подруга", - написала Макпал Жунусова о Гульнар Сикымбаевой.

Пользователи соцсети также выразили слова соболезнования семье певицы.

Отметим, что заслуженная артистка Казахстана Гульнар Сикымбаева умерла 5 октября. Ей было 63 года.