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Умер звезда сериала "Солдаты" Роман Мадянов

Опубликовано:

Роман Мадянов
Роман Мадянов. Фото: instagram.com/madianovroman

Умер известный российский актер Роман Мадянов - не так давно стало известно о том, что он тяжело болен. Заслуженному артисту России было 62 года.

Информацию о смерти артиста сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

"Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!" - написала она.

По информации SHOT, Роман Мадянов скончался сегодня у себя в квартире в московском Новогиреево. Прибывшие врачи ничего не смогли сделать.

Родные актера рассказали Mash, что за несколько часов до смерти он говорил, что сможет "выкарабкаться". Отмечается, что врачи в течение последних дней наблюдали ухудшение состояния артиста.

Летом этого года, РИА Новости сообщали, что все спектакли с Мадяновым отменили из-за тяжелой болезни актера - онкологии.

По информации сайта "Вокруг ТВ", Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Дедовске в Московской области.

Дебютировал в кино в 1972 году в телефильме "Перевод с английского". Снимался он вместе со своим старшим братом Вадимом - произошло это благодаря их отцу, Сергею Вениаминовичу, который работал режиссером на телевидении и частенько брал сыновей с собой на работу.

Уже в 1973 году он сыграл свою первую главную роль, Гекльберри Финна, в фильме Данелии "Совсем пропащий". Будучи школьником Роман Мадянов успел сняться в десятке кинолент.

В 80-е он дебютировал на сцене столичного Театра им. Маяковского в спектакле "Иван-царевич". Больше 20 лет он служил в этом театре.

Огромную популярность Мадянову принесли роли в российских сериалах. Культовым стал образ Виктора Колобкова из сериала "Солдаты".

За свою карьеру Мадянов снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Исполнил десятки главных ролей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2165949-umer-akter-roman-madyanov/

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