Скончался 39-летний сын певицы Ирины Понаровской

Умер сын 71-летней российской и советской певицы Ирины Понаровской - 39-летний Энтони Родд. Он скончался сегодня, 20 сентября, в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, смерть не носит криминальный характер.

"Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома", - сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Shot отмечает, в 5 утра, когда мужчине стало плохо, его супруга вызвала скорую, однако медикам не удалось его спасти. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Энтони Родд — сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, родился в 1984 году. После развода родителей жил в Эстонии. Он был художником, с женой Анной Чайниковой воспитывал двоих детей.