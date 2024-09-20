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Скончался 39-летний сын певицы Ирины Понаровской

Опубликовано:

Энтони Родд
Энтони Родд. Фото: instagram.com/rant_84

Умер сын 71-летней российской и советской певицы Ирины Понаровской - 39-летний Энтони Родд. Он скончался сегодня, 20 сентября, в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, смерть не носит криминальный характер.

"Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома", - сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Shot отмечает, в 5 утра, когда мужчине стало плохо, его супруга вызвала скорую, однако медикам не удалось его спасти. Предварительно установлено, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

Энтони Родд — сын заслуженной артистки РФ Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда, родился в 1984 году. После развода родителей жил в Эстонии. Он был художником, с женой Анной Чайниковой воспитывал двоих детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2164047-skonchalsya-39-letniy-syn-pevicy-iriny-ponarovskoy/

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